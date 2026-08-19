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Адвокат опроверг задержание уволенной замглавы офиса президента Украины Мудрой

Татьяна Мозолевская

Заместитель главы офиса президента Украины Ирина Мудрая задержана и проведет ночь в изоляторе. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

По его словам, задержание Мудрой связано с новыми аудиозаписями Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Тем временем ее адвокат Артем Крикун-Труш заявил, что никакого задержания не произошло. При этом он подтвердил, что НАБУ предъявило Мудрой подозрение, а обыски были проведены в двух местах.

19 августа президент Украины Владимир Зеленский освободил Мудрую от должности.

НАБУ провело обыски у ряда депутатов и чиновников офиса президента Украины по подозрению в организации преступной схемы. Бюро не раскрыло имена участников хищений, но среди них может быть Мудрая. Операции дали название «Форрест Гамп». Украинское издание «Зеркало недели» передает, что обыски затронули экс-депутата Верховной рады Максима Микитася, а также парламентария из бывшей партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ) Вадима Столара. Кроме того, фигурантами дела могут быть чиновники минюста Украины и представители «Сенс банка» (прежде – «Альфа-банк Украина»).

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