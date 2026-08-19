Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности замглавы ОП

19 августа НАБУ провело обыски у ряда депутатов и чиновников офиса президента Украины по подозрению в организации преступной схемы. Бюро не раскрыло имена участников хищений, но среди них может быть замглавы офиса президента Ирина Мудрая. Операции дали название «Форрест Гамп». Украинское издание «Зеркало недели» передает, что обыски затронули экс-депутата Верховной рады Максима Микитася, а также парламентария из бывшей партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ) Вадима Столара. Кроме того, фигурантами дела могут быть чиновники минюста Украины и представители «Сенс банка» (прежде – «Альфа-банк Украина»).