Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности замглавы ОП
Владимир Зеленский освободил Ирину Мудрую от должности заместителя руководителя офиса президента Украины. Указ опубликован на официальном сайте украинского лидера.
Решение вступило в силу 19 августа – в день подписания документа.
19 августа НАБУ провело обыски у ряда депутатов и чиновников офиса президента Украины по подозрению в организации преступной схемы. Бюро не раскрыло имена участников хищений, но среди них может быть замглавы офиса президента Ирина Мудрая. Операции дали название «Форрест Гамп». Украинское издание «Зеркало недели» передает, что обыски затронули экс-депутата Верховной рады Максима Микитася, а также парламентария из бывшей партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ) Вадима Столара. Кроме того, фигурантами дела могут быть чиновники минюста Украины и представители «Сенс банка» (прежде – «Альфа-банк Украина»).
В этот же день спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что западные «доноры» Украины предпочитают молчать о коррупции в Киеве.
16 августа Berliner Zeitung сообщало, что канцлер Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в последних заявлениях дали понять Киеву, что борьба с коррупцией должна стать более энергичной.