YouTube заблокировал канал Эмира Кустурицы «Моя жизнь»

При этом он подчеркнул, что блокировка ресурса произошла не по вине алгоритмов, а из-за людей, которые их создают. Кроме того, Кустурица сравнил методы YouTube с подходами других «тоталитарных режимов». Режиссер отметил, что больше не может открыто придерживаться взглядов своего отца Мурата Кустурицы, который сражался на стороне СССР во Второй мировой войне.