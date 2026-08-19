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YouTube заблокировал канал Эмира Кустурицы «Моя жизнь»

Сергей Пахомов

Видеоплатформа YouTube удалила канал сербского режиссера Эмира Кустурицы «Моя жизнь» (Moj život). Об этом он сообщил в интервью сербской редакции Sputnik.

Кустурица назвал блокировку канала актом политической цензуры. По словам режиссера, платформа таким образом пытается устранить неугодную для себя позицию.

«Удаление канала – один из механизмов тоталитарного общества <...> Испорченные люди, и все самое плохое, что существует», – сказал постановщик.

При этом он подчеркнул, что блокировка ресурса произошла не по вине алгоритмов, а из-за людей, которые их создают. Кроме того, Кустурица сравнил методы YouTube с подходами других «тоталитарных режимов». Режиссер отметил, что больше не может открыто придерживаться взглядов своего отца Мурата Кустурицы, который сражался на стороне СССР во Второй мировой войне.

В апреле видеохостинг заблокировал каналы белорусских государственных СМИ. При этом компания – владелец хостинга Google никаких пояснений перед удалением не предоставила. Министерство информации страны заявило, что негативно оценивает «этот недружественный и безосновательный шаг». Союз журналистов республики отметил, что будет настаивать на самых жестких симметричных и асимметричных мерах со стороны Белоруссии.

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