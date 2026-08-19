Представитель Ватикана Пол Галлахер проведет мессу в Москве 27 августа
Секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер проведет мессу в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве 27 августа. Об этом сообщила пресс-секретарь Католической архиепархии Божией Матери в Москве Анастасия Бозио, передает ТАСС.
Месса состоится в рамках визита представителя Ватикана в Россию и начнется в 19:00.
О приезде Галлахера в Москву сообщил ТАСС апостольский администратор Архиепархии Божией Матери в Москве епископ Николай Дубинин. По его информации, визит представителя Ватикана продлится до 28 августа.
Галлахер уже посещал Москву в ноябре 2021 г. Во время той поездки он провел встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.