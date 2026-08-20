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Польша подняла военную авиацию на фоне якобы активизации РФ на Украине

Ксения Наумчик

Дежурные самолеты польских вооруженных сил были подняты в воздух на фоне сообщений о якобы активности России на Украине. Об этом сообщило оперативное командование родов вооруженных сил Польши в соцсети X.

В заявлении польских ВС говорится, что наземные средства ПВО и радиолокационная разведка находятся в состоянии готовности.

В польском командовании подчеркнули превентивный характер предпринятых действий. По его данным, меры направлены на повышение уровня безопасности на территориях, которые расположены рядом с «уязвимыми районами».

17 августа замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что республика ведет подготовку армии для того, чтобы она могла защитить интересы страны, но при этом надеется, что война не наступит. Он уточнил, что в рамках «Восточного щита» Польша строит систему беспилотников SAN. 80% данной системы применимы только в условиях военного времени, однако какая-то малая ее часть может использоваться и в мирное время. Томчик добавил, что все, что делается в области энергетики и инфраструктуры, направлено на обеспечение безопасности страны.

9 августа директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон сказал, что поощрение украинских военных кругов со стороны стран – членов НАТО неуклонно приближает альянс к прямому вооруженному конфликту с Россией. Он добавил, что ответственность за негативное развитие событий будут нести те, кто «в Европе безответственно ставит на кон судьбу собственного народа».

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