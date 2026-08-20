Польша подняла военную авиацию на фоне якобы активизации РФ на Украине

17 августа замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что республика ведет подготовку армии для того, чтобы она могла защитить интересы страны, но при этом надеется, что война не наступит. Он уточнил, что в рамках «Восточного щита» Польша строит систему беспилотников SAN. 80% данной системы применимы только в условиях военного времени, однако какая-то малая ее часть может использоваться и в мирное время. Томчик добавил, что все, что делается в области энергетики и инфраструктуры, направлено на обеспечение безопасности страны.