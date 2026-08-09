МИД: потворство Украине толкает НАТО к войне с Россией
Поощрение украинских военных кругов со стороны стран – членов НАТО неуклонно приближает альянс к прямому вооруженному конфликту с Россией. Об этом ТАСС заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
«Важно понимать, что потворство украинской военщине со стороны государств – членов НАТО неумолимо приближает альянс к прямому столкновению с Россией», – сказал Пилипсон.
Он добавил, что ответственность за негативное развитие событий будут нести те, кто «в Европе безответственно ставит на кон судьбу собственного народа».
В июне президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что страны НАТО перешли от поддержки Киева к открытой подготовке к войне с Россией и наращиванию военных и наступательных бюджетов. 31 мая государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Запад открыто готовится к войне, заложив в стратегические документы начало конфликта на 2030 г. 27 мая The Economist сообщил со ссылкой на источники в украинских государственных структурах, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ готовить страну к продолжению боевых действий в течение ближайших двух-трех лет.