МИД: потворство Украине толкает НАТО к войне с Россией

В июне президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что страны НАТО перешли от поддержки Киева к открытой подготовке к войне с Россией и наращиванию военных и наступательных бюджетов. 31 мая государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Запад открыто готовится к войне, заложив в стратегические документы начало конфликта на 2030 г. 27 мая The Economist сообщил со ссылкой на источники в украинских государственных структурах, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ готовить страну к продолжению боевых действий в течение ближайших двух-трех лет.