Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI874,64-1,12%RGBI115,35+0,15%CNY Бирж.12,239+1,31%IMOEX2 281,31-0,2%RGBITR777,42+0,24%
Главная / Политика /

МИД: потворство Украине толкает НАТО к войне с Россией

Ведомости

Поощрение украинских военных кругов со стороны стран – членов НАТО неуклонно приближает альянс к прямому вооруженному конфликту с Россией. Об этом ТАСС заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«Важно понимать, что потворство украинской военщине со стороны государств – членов НАТО неумолимо приближает альянс к прямому столкновению с Россией», – сказал Пилипсон.

Он добавил, что ответственность за негативное развитие событий будут нести те, кто «в Европе безответственно ставит на кон судьбу собственного народа».

В июне президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что страны НАТО перешли от поддержки Киева к открытой подготовке к войне с Россией и наращиванию военных и наступательных бюджетов. 31 мая государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Запад открыто готовится к войне, заложив в стратегические документы начало конфликта на 2030 г. 27 мая The Economist сообщил со ссылкой на источники в украинских государственных структурах, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ готовить страну к продолжению боевых действий в течение ближайших двух-трех лет.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её