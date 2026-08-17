Замминистра обороны Польши заявил о подготовке к войне

«Мы создаем армию не для пресс-конференций, мы создаем ее с расчетом на то, что она должна быть готова к проведению операций по национальной обороне в крайне неблагоприятных условиях, и у нас должны быть все необходимые инструменты. Все, что мы делаем в областях энергетики, инфраструктуры и, в конечном счете, в военной сфере, направлено на обеспечение безопасности страны в случае потенциальной вооруженной агрессии», – сказал он.