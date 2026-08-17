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Замминистра обороны Польши заявил о подготовке к войне

Анна Суслова

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что республика ведет подготовку армии для того, чтобы она могла защитить интересы страны, но при этом надеется, что война не наступит. Об этом он сообщил в интервью газете Super Express.

«Мы создаем армию не для пресс-конференций, мы создаем ее с расчетом на то, что она должна быть готова к проведению операций по национальной обороне в крайне неблагоприятных условиях, и у нас должны быть все необходимые инструменты. Все, что мы делаем в областях энергетики, инфраструктуры и, в конечном счете, в военной сфере, направлено на обеспечение безопасности страны в случае потенциальной вооруженной агрессии», – сказал он.

Томчик уточнил, что в рамках «Восточного щита» Польша строит систему беспилотников SAN. 80% данной системы применимы только в условиях военного времени, однако какая-то малая ее часть может использоваться и в мирное время. Заместитель министра обороны добавил, что все, что делается в области энергетики и инфраструктуры, направлено на обеспечение безопасности страны.

«Мы готовимся к войне, надеясь, что ее никогда не будет», – подчеркнул Томчик.

19 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европа намерена тянуть время всеми способами, чтобы подготовиться к конфликту с Россией в 2030 г.

26 июня начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин заявил, что члены НАТО открыто готовятся к новой европейской войне. По его словам, это приведет к разрушению евроатлантической системы безопасности.

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