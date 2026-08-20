В Татарстане поврежден промкластер Закамской зоны после удара БПЛА
Атака беспилотников привела к нарушению работы промышленного кластера Закамской зоны в Татарстане. Об этом сообщили в представительстве главы республики.
«Наибольшее количество БПЛА пришлось на Закамскую зону. Благодаря слаженной работе мобильных групп и системы противовоздушной обороны удалось избежать жертв и серьезных разрушений», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Атака привела к нарушениям в работе промышленного кластера и повреждениях жилых домов.
Ночью силы ПВО сбили над российскими регионами 726 украинских дронов, в том числе над Татарстаном. Мэр столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении 250 беспилотников, летевших ночью на Москву.