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В Татарстане поврежден промкластер Закамской зоны после удара БПЛА

Ведомости

Атака беспилотников привела к нарушению работы промышленного кластера Закамской зоны в Татарстане. Об этом сообщили в представительстве главы республики.

«Наибольшее количество БПЛА пришлось на Закамскую зону. Благодаря слаженной работе мобильных групп и системы противовоздушной обороны удалось избежать жертв и серьезных разрушений», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Атака привела к нарушениям в работе промышленного кластера и повреждениях жилых домов.

20 августа массированной атаке подвергся Нижнекамск. Пострадавших и серьезных разрушений нет. 10 августа украинские войска также атаковали город, погибли более 10 человек.

Ночью силы ПВО сбили над российскими регионами 726 украинских дронов, в том числе над Татарстаном. Мэр столицы Сергей Собянин заявил об уничтожении 250 беспилотников, летевших ночью на Москву. 

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