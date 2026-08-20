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WP: экс-глава ФБР угрожал жизни Трампа ради больших продаж своего романа

Елена Вострикова

Бывший директор ФБР Джеймс Коми намеренно опубликовал в соцсетях угрозу в адрес президента США Дональда Трампа, чтобы привлечь внимание к своему роману и увеличить его продажи. Такую версию выдвинул Минюст США, сообщает The Washington Post (WP).

В апреле Коми предъявили обвинение из-за публикации фотографии ракушек, сложенных в виде чисел «86 47». Трамп является 47-м президентом США, а число 86 может использоваться в значении запрета или устранения, а в некоторых случаях – как сленговое обозначение убийства, поясняет газета.

По версии прокуратуры, Коми, которого WP называет давним противником Трампа, сознательно разместил публикацию, чтобы привлечь внимание к своей книге и повысить ее продажи.

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Политика / Международные новости

Новые ходатайства обвинения стали ответом на требование защиты прекратить дело. Адвокаты бывшего главы ФБР утверждают, что фотография с ракушками не являлась реальной угрозой президенту, а само разбирательство представляет собой политически мотивированное преследование, связанное с отношением Трампа к Коми.

Прокуратура отвергает эти доводы и заявляет об отсутствии доказательств того, что дело было возбуждено из мести. Сам Коми утверждает, что случайно увидел ракушки и не знал, что сочетание чисел может быть истолковано как угроза насилия. По его словам, фотографию он удалил сразу после того, как ему объяснили возможное значение надписи.

Коми возглавлял ФБР с сентября 2013 г. по май 2017 г. На это должность его назначил 44-й президент США Барак Обама.

10 июля The Wall Street Journal со ссылкой на разведданные Израиля сообщала о предполагаемых планах Ирана совершить покушение на Трампа. 8 июля американский президент также заявлял об угрозах в свой адрес. «Они хотят устранить лидера США – меня. Я в каждом списке.», – пояснял Трамп.

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