WP: экс-глава ФБР угрожал жизни Трампа ради больших продаж своего романа

Прокуратура отвергает эти доводы и заявляет об отсутствии доказательств того, что дело было возбуждено из мести. Сам Коми утверждает, что случайно увидел ракушки и не знал, что сочетание чисел может быть истолковано как угроза насилия. По его словам, фотографию он удалил сразу после того, как ему объяснили возможное значение надписи.