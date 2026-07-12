WSJ: США не поверили Израилю про угрозу убийства Трампа

WSJ: США не поверили Израилю про угрозу убийства ТрампаИсточники утверждают, что Тегеран осознает последствия, а Тель-Авив использует разведданные для эскалации
Американские власти не посчитали достаточно убедительными разведданные, полученные от Израиля, о возможном плане Ирана по убийству президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских должностных лиц.
По данным издания, часть американских чиновников усомнилась в достоверности представленной информации и выразила опасения, что Израиль использует разведывательные материалы для влияния на позицию Вашингтона по вопросу возможного возобновления полномасштабной войны с Ираном. Источники газеты отметили, что отдельный материал способен отражать лишь часть общей картины.
Кроме того, собеседники The Wall Street Journal считают, что Тегеран осознает неизбежность военного ответа со стороны Вашингтона при покушении на президента США.
Как пишет газета, знакомые с ситуацией источники утверждают, что, несмотря на стремление Трампа сделать ставку на дипломатические механизмы, Израиль заинтересован в возобновлении авиаударов для дальнейшего ослабления Ирана. По информации издания, израильские военные продолжают прорабатывать возможные новые цели на территории Исламской Республики после завершения предыдущей кампании.
При этом, как отмечает The Wall Street Journal, сведения о предполагаемой угрозе стали достаточным основанием для того, чтобы Трамп после саммита НАТО в Турции возвращался не на новом самолете, подаренном королевской семьей Катара в 2025 г., а на прежнем борте Air Force One.
11 июля верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за смерть своего отца Али Хаменеи и других иранцев, погибших от американо-израильских ударов. Трамп в интервью New York Post заявил, что оставил инструкции своей администрации на случай успешного покушения со стороны Ирана. Он сказал, что отдал распоряжение о нанесении беспрецедентного по мощи удара, если потребуется.