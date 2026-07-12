WSJ: США не поверили Израилю про угрозу убийства Трампа

11 июля верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за смерть своего отца Али Хаменеи и других иранцев, погибших от американо-израильских ударов. Трамп в интервью New York Post заявил, что оставил инструкции своей администрации на случай успешного покушения со стороны Ирана. Он сказал, что отдал распоряжение о нанесении беспрецедентного по мощи удара, если потребуется.