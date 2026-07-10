Трамп оставил своей администрации инструкцию на случай успешного покушения

9 июля The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Израиль недавно поделился с США новыми разведывательными данными. В них утверждается, что Иран готовит новый план по убийству президента США. Газета отмечала, что Тегеран в течение нескольких лет открыто заявлял о намерении отомстить американскому лидеру за ликвидацию генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.