Трамп оставил своей администрации инструкцию на случай успешного покушения

Трамп оставил своей администрации инструкцию на случай успешного покушенияПрезидент США приказал разбомбить Иран так, «как они никогда раньше не видели»
Президент США Дональд Трамп оставил инструкции своей администрации на случай успешного покушения со стороны Ирана. Об этом он заявил в интервью газете The New York Post.
«Я оставил инструкции – если что-то случится, просто разбомбите их так, как они никогда раньше не видели», – сказал Трамп.
По его словам, Тегеран хочет от него избавиться уже много лет. Американский президент заявил, что давно «номер один» в списке врагов.
9 июля The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Израиль недавно поделился с США новыми разведывательными данными. В них утверждается, что Иран готовит новый план по убийству президента США. Газета отмечала, что Тегеран в течение нескольких лет открыто заявлял о намерении отомстить американскому лидеру за ликвидацию генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
8 июля Трамп, выступая перед прессой в Анкаре, упомянул об угрозах в свой адрес. «Знаете что? Я тоже могу исчезнуть, потому что я их цель номер один. Это общеизвестно», – сказал глава Белого дома.
США и Иран вновь обменялись ударами 8 июля, эскалация продолжилась и в следующие дни. Трамп впоследствии допустил продолжение диалога с Тегераном. Он уточнял, что в контактах с Ираном могут участвовать представители прежней американской переговорной группы – спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. При этом 9 июля Трамп усомнился в необходимости заключения нового соглашения с Ираном.