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Трамп допустил продолжение переговоров США с Ираном

Ведомости

Американская сторона может продолжить переговоры с Ираном для достижения окончательного соглашения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре на полях саммита НАТО, передает CNN.

По словам главы Белого дома, в возможных дальнейших контактах с Тегераном могут участвовать представители американской переговорной группы, в том числе спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.

Трамп на саммите НАТО в Анкаре ранее заявил, что действие меморандума о взаимопонимании с Ираном «завершено». Так он отреагировал на новые удары Корпуса стражей исламской революции по американским военным целям в Бахрейне и Кувейте. По словам Трампа, предварительное соглашение с Тегераном находится на грани срыва. Он назвал Иран «злыми, больными людьми». При этом Трамп не исключил возможности новых ударов по Ирану.

Что известно об обмене ударами США и Ирана

Политика / Международные новости

7 июля Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) объявило об отзыве лицензии, которая предусматривает разрешение на поставку и продажу нефти и нефтепродуктов из Ирана. По информации агентства, решение связано с атаками на суда в Ормузском проливе. В тот же день катарский танкер для перевозки сжиженного природного газа Al Rekayyat получил значительные повреждения в результате ракетного обстрела в районе Ормузского пролива.

8 июля США провели новые удары по Ирану, поразив высокоточными боеприпасами более 80 целей. Атаки стали ответом на последние нападения Ирана на коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив.

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