Трамп допустил продолжение переговоров США с Ираном

Трамп на саммите НАТО в Анкаре ранее заявил, что действие меморандума о взаимопонимании с Ираном «завершено». Так он отреагировал на новые удары Корпуса стражей исламской революции по американским военным целям в Бахрейне и Кувейте. По словам Трампа, предварительное соглашение с Тегераном находится на грани срыва. Он назвал Иран «злыми, больными людьми». При этом Трамп не исключил возможности новых ударов по Ирану.