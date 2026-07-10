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Главная / Политика /

Трамп: Иран попросил вернуться к мирным переговорам

Перемирие между странами закончено
Ведомости

Вашингтон согласен вернуться к мирным переговорам с Тегераном, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, об этом попросила иранская сторона.

«Исламская республика Иран попросила нас продолжить "переговоры". Мы согласились, но Соединенные Штаты недвусмысленно заявили им, что перемирие закончено», – написал он в Truth Social.

8 июля Трамп допустил продолжение диалога с Тегераном. Он уточнял, что в контактах с Ираном могут участвовать представители прежней американской переговорной группы – спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. При этом 9 июля Трамп усомнился в необходимости заключения нового соглашения с Ираном.

США и Иран вновь нанесли взаимные удары 8 июля, эскалация продолжилась и в следующие дни.

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