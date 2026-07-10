Трамп: Иран попросил вернуться к мирным переговорам

8 июля Трамп допустил продолжение диалога с Тегераном. Он уточнял, что в контактах с Ираном могут участвовать представители прежней американской переговорной группы – спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. При этом 9 июля Трамп усомнился в необходимости заключения нового соглашения с Ираном.