Трамп: Иран попросил вернуться к мирным переговорам

Трамп: Иран попросил вернуться к мирным переговорамПеремирие между странами закончено
Вашингтон согласен вернуться к мирным переговорам с Тегераном, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, об этом попросила иранская сторона.
«Исламская республика Иран попросила нас продолжить "переговоры". Мы согласились, но Соединенные Штаты недвусмысленно заявили им, что перемирие закончено», – написал он в Truth Social.
США и Иран вновь нанесли взаимные удары 8 июля, эскалация продолжилась и в следующие дни.