Трамп заявил, что является «целью номер один» для Ирана
Иран считает президента США Дональда Трампа своей главной целью, заявил американский лидер на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре. При этом он не исключил возможность собственной гибели, сообщила британская газета The Independent.
«Знаете что? Я тоже могу исчезнуть, потому что я их цель номер один. Это общеизвестно», – приводит издание слова Трампа.
При этом американский президент подчеркнул, что его не беспокоит эта угроза. «Мне все равно, потому что я делаю свою работу и, надеюсь, делаю ее лучше, чем кто-либо когда-либо», – заявил он.
Угрозы в адрес Трампа со стороны Ирана связаны с убийством лидера Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани в январе 2020 г., которое произошло по его приказу во время первого президентского срока.
В октябре 2024 г. администрация Джо Байдена предупредила Иран, что любое покушение на Трампа будет рассматриваться как объявление войны.
Ранее в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу. Трамп также объявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.