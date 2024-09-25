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Трамп пригрозил «разнести вдребезги» города Ирана

Ведомости

Кандидат в президенты Дональд Трамп пригрозил «разнести вдребезги» города Ирана за угрозы в сторону США. Об этом он заявил в ходе выступления перед сторонниками в рамках избирательной кампании.

«Если я буду президентом, я хочу сообщить угрожающим [США] странам, в данном случае Ирану, что <...> мы разнесем ваши крупнейшие города и саму страну вдребезги», – сказал он.

25 сентября республиканец в своей соцсети Truth Social заявил, что Иран якобы создает угрозу для его жизни. Он сообщил, что сейчас «окружен большим числом людей и оружия, чем когда бы то ни было».

Конфликт Ирана с Трампом тянется с периода его президентства в 2016-2020 гг. В ходе своего правления Трамп объявил о выходе из «ядерной сделки» с Ираном в 2018 г., а в январе 2020 г. по приказу Трампа в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

16 июля этого года в постоянном представительстве Ирана при ООН отвергли планы по убийству Трампа, заявив, что его нужно судить «за заказ убийства Сулеймани». 13 июля на Трампа было совершено покушение на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании, погиб один из сторонников республиканца. Также попытка покушения произошла 15 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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