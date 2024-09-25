Трамп пригрозил «разнести вдребезги» города Ирана
Кандидат в президенты Дональд Трамп пригрозил «разнести вдребезги» города Ирана за угрозы в сторону США. Об этом он заявил в ходе выступления перед сторонниками в рамках избирательной кампании.
«Если я буду президентом, я хочу сообщить угрожающим [США] странам, в данном случае Ирану, что <...> мы разнесем ваши крупнейшие города и саму страну вдребезги», – сказал он.
25 сентября республиканец в своей соцсети Truth Social заявил, что Иран якобы создает угрозу для его жизни. Он сообщил, что сейчас «окружен большим числом людей и оружия, чем когда бы то ни было».
Конфликт Ирана с Трампом тянется с периода его президентства в 2016-2020 гг. В ходе своего правления Трамп объявил о выходе из «ядерной сделки» с Ираном в 2018 г., а в январе 2020 г. по приказу Трампа в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
16 июля этого года в постоянном представительстве Ирана при ООН отвергли планы по убийству Трампа, заявив, что его нужно судить «за заказ убийства Сулеймани». 13 июля на Трампа было совершено покушение на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании, погиб один из сторонников республиканца. Также попытка покушения произошла 15 сентября.