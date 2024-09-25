Трамп пригрозил «разнести вдребезги» города Ирана

Конфликт Ирана с Трампом тянется с периода его президентства в 2016-2020 гг. В ходе своего правления Трамп объявил о выходе из «ядерной сделки» с Ираном в 2018 г., а в январе 2020 г. по приказу Трампа в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани.