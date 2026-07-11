Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за смерть своего отца
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за смерть своего отца Али Хаменеи и других иранцев, погибших от американо-израильских ударов. Заявление опубликовано в Telegram-канале КСИР.
Это часть обращения Моджтабы Хаменеи, с которым он выступил в день погребения Али Хаменеи.
«Мы клянемся отомстить за твою чистую кровь и кровь всех мучеников этих двух войн – убийцам, преступникам и бесчестным. Эта месть – требование нашего народа, и она обязательно должна свершиться. Эти преступники, список которых известен от первого до последнего, унесут в могилу мечту о спокойной смерти в своей постели. Они должны знать, что это дело не зависит от моего присутствия или присутствия других ответственных лиц», – сказал Хаменеи.
Президент США Дональд Трамп в интервью The New York Post заявил, что оставил инструкции своей администрации на случай успешного покушения со стороны Ирана. Он сказал, что отдал распоряжение о нанесении беспрецедентного по мощи удара, если потребуется.
9 июля The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Израиль недавно поделился с США новыми разведывательными данными. В них утверждается, что Иран готовит новый план по убийству президента США.
Прощание с Али Хаменеи завершилось 7 июля.