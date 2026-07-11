Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за смерть своего отца

«Мы клянемся отомстить за твою чистую кровь и кровь всех мучеников этих двух войн – убийцам, преступникам и бесчестным. Эта месть – требование нашего народа, и она обязательно должна свершиться. Эти преступники, список которых известен от первого до последнего, унесут в могилу мечту о спокойной смерти в своей постели. Они должны знать, что это дело не зависит от моего присутствия или присутствия других ответственных лиц», – сказал Хаменеи.