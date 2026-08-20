Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Канье Уэста
Это не тематика администрации президента, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос, обсуждается ли встреча российского лидера Владимира Путина и американского рэпера Канье Уэста.
«Помилуйте! Это не наша тематика. Это же не Москонцерт, это администрация президента», – сказал Песков.
Рэпер выступит с концертами в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, объявили организаторы Say Agency. Стоимость билетов варьируется от 9000 до 160 000 руб.
17 августа первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко («Справедливая Россия») заявила, что концерты Уэста нужны России. Она объяснила это тем, что у рэпера много поклонников в России и что они будут рады его визиту. «И спасибо ему большое за то, что он на фоне антироссийской истерии принял решение приехать к нам с концертами», – сказала она.
Концерты Канье Уэста побили рекорды продаж – за два дня на мероприятия было реализовано более 100 000 билетов. Организаторы сравнивают масштаб концертов с ЧМ-2018 по футболу и прогнозируют, что Петербург получит огромный прилив в бюджет, а люди – «долгожданное шоу».