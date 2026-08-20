Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Канье Уэста

17 августа первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко («Справедливая Россия») заявила, что концерты Уэста нужны России. Она объяснила это тем, что у рэпера много поклонников в России и что они будут рады его визиту. «И спасибо ему большое за то, что он на фоне антироссийской истерии принял решение приехать к нам с концертами», – сказала она.