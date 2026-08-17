Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,616+0,65%VEON-RX56,4-1,23%NKNC46,1-1,5%IMOEX2 092,77-2,04%RTSI775,48-2,58%RGBI113,28-0,86%RGBITR765,66-0,74%
Главная / Общество /

В Госдуме объяснили, зачем Канье Уэст нужен России

Драпеко и Новичков оценили анонс концертов рэпера
Максим Цуланов

Концерты американского рэпера Канье Уэста нужны России. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко («Справедливая Россия») в беседе с «Лентой.ру», комментируя анонс его выступления в Санкт-Петербурге.

«[Уэст] нужен [с концертами в России]. У него очень много поклонников в России, я думаю, что они будут рады. И спасибо ему большое за то, что он на фоне антироссийской истерии принял решение приехать к нам с концертами», – сказала она.

Драпеко также выразила надежду, что рэпер «передумал» насчет своих симпатий к Адольфу Гитлеру. «Я надеюсь, что с тех пор он передумал и изменил свое отношение и к Гитлеру, и к России. А то, что он к нам едет, – на самом деле хороший знак», – сказала она в комментарии изданию «Подъем».

Канье Уэст впервые выступит в России

Стиль жизни / Культура

Коллега Драпеко, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков («Справедливая Россия») заявил, что инициирует проверку ранних высказываний Уэста с восхвалением Гитлера, передает «Осторожно, новости». Он допустил, что обратится в Минкульт и Генпрокуратуру РФ.

Рэпер выступит с концертами в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, объявили организаторы Say Agency. Стоимость билетов варьируется от 9000 до 160 000 руб. Визит Уэста в Россию состоится на фоне его «отмены» в западных странах за антисемитские высказывания, создание трека с нацистским приветствием и дизайн футболки со свастикой в 2025 г. Рэпер извинился перед еврейским сообществом и оправдал свои действия «травмой лобной доли».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте