В Госдуме объяснили, зачем Канье Уэст нужен России

Драпеко также выразила надежду, что рэпер «передумал» насчет своих симпатий к Адольфу Гитлеру. «Я надеюсь, что с тех пор он передумал и изменил свое отношение и к Гитлеру, и к России. А то, что он к нам едет, – на самом деле хороший знак», – сказала она в комментарии изданию «Подъем».