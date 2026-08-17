В Госдуме объяснили, зачем Канье Уэст нужен России

В Госдуме объяснили, зачем Канье Уэст нужен РоссииДрапеко и Новичков оценили анонс концертов рэпера
Концерты американского рэпера Канье Уэста нужны России. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко («Справедливая Россия») в беседе с «Лентой.ру», комментируя анонс его выступления в Санкт-Петербурге.
«[Уэст] нужен [с концертами в России]. У него очень много поклонников в России, я думаю, что они будут рады. И спасибо ему большое за то, что он на фоне антироссийской истерии принял решение приехать к нам с концертами», – сказала она.
Драпеко также выразила надежду, что рэпер «передумал» насчет своих симпатий к Адольфу Гитлеру. «Я надеюсь, что с тех пор он передумал и изменил свое отношение и к Гитлеру, и к России. А то, что он к нам едет, – на самом деле хороший знак», – сказала она в комментарии изданию «Подъем».
Коллега Драпеко, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков («Справедливая Россия») заявил, что инициирует проверку ранних высказываний Уэста с восхвалением Гитлера, передает «Осторожно, новости». Он допустил, что обратится в Минкульт и Генпрокуратуру РФ.
Рэпер выступит с концертами в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, объявили организаторы Say Agency. Стоимость билетов варьируется от 9000 до 160 000 руб. Визит Уэста в Россию состоится на фоне его «отмены» в западных странах за антисемитские высказывания, создание трека с нацистским приветствием и дизайн футболки со свастикой в 2025 г. Рэпер извинился перед еврейским сообществом и оправдал свои действия «травмой лобной доли».