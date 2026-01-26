Канье Уэст объяснил свои антисемитские высказывания «травмой лобной доли»Рэпер называл себя нацистом и создал футболку со свастикой
Антисемитские высказывания американского рэпера Канье Уэста стали следствием аварии, произошедшей в 2002 г. Об этом заявил артист в письме для The Wall Street Journal. Текст извинений рэпера опубликовало издание Vanity Fair.
Свое заявление он начал с рассказа о ДТП, в результате которого он получил травму челюсти и повреждение правой лобной доли головного мозга. При этом «более глубокая травма, та, что внутри черепа», осталась незамеченной.
После аварии начали проявляться симптомы биполярного расстройства, а возможность повреждения лобной доли после аварии никогда не рассматривалась, утверждает Уэст. По его словам, повреждение зафиксировали только в 2023 г. До этого, в 2016 г., ему официально установили диагноз биполярного расстройства I типа.
Вместе с тем, отметило Vanity Fair, Уэст подозревал у себя аутизм, а не биполярное расстройство. По его утверждению, аутизм проявился у него именно после ДТП. Уэст рассказал, что в своем «поврежденном состоянии» тяготел к «самому разрушительному символу, который только мог найти, – свастике». Он признал свою ответственность за свои действия и высказывания и заявил, что пройдет курс лечения.
«Я не нацист и не антисемит. Я люблю еврейский народ», – объявил он.
Уэст помимо музыкальной карьеры известен своими провокационными поступками и резкими высказываниями. Vanity Fair напомнило о его обвинениях бывшего президента США Джорджа Буша-младшего в расизме и сорванном вручении премии MTV Video Music Awards Тейлор Свифт в нулевых.
Наиболее провокационные действия Уэст совершил в последние годы. Последним заметным событием стала публикация песни с нацистским приветствием и создание футболки со свастикой. В ноябре 2025 г. Уэст принес извинения евреям.