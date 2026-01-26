Канье Уэст объяснил свои антисемитские высказывания «травмой лобной доли»

Вместе с тем, отметило Vanity Fair, Уэст подозревал у себя аутизм, а не биполярное расстройство. По его утверждению, аутизм проявился у него именно после ДТП. Уэст рассказал, что в своем «поврежденном состоянии» тяготел к «самому разрушительному символу, который только мог найти, – свастике». Он признал свою ответственность за свои действия и высказывания и заявил, что пройдет курс лечения.