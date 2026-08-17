Канье Уэст впервые выступит в России

Канье Уэст впервые выступит в РоссииКонцерты пройдут в Санкт-Петербурге в октябре
Концерты пройдут 10 и 11 октября. Стоимость билетов варьируется от 9000 до 160 000 руб. Другие российские города не анонсированы.
Это будет первое выступление рэпера в России. Он уже посещал Москву на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского в июне 2024 г.
Уэст оказался в центре скандала и был «отменен» на Западе после заявлений о своей политической позиции в начале 2025 г. Тогда он объявил себя нацистом и опубликовал ряд антисемитских постов. Тогда же он записал трек с нацистским приветствием и создал футболку со свастикой. На фоне этого Уэст столкнулся с несколькими отменами концертов в Европе в этом году, в том числе в Великобритании и Польше.
В ноябре 2025 г. Уэст принес извинения евреям. Позже он объяснил свои антисемитские высказывания «травмой лобной доли», полученной в результате аварии.