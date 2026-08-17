Канье Уэст впервые выступит в России

Уэст оказался в центре скандала и был «отменен» на Западе после заявлений о своей политической позиции в начале 2025 г. Тогда он объявил себя нацистом и опубликовал ряд антисемитских постов. Тогда же он записал трек с нацистским приветствием и создал футболку со свастикой. На фоне этого Уэст столкнулся с несколькими отменами концертов в Европе в этом году, в том числе в Великобритании и Польше.