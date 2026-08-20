Украинцев в ЕС будут проверять на уклонение от армии

По данным статистического агентства Евростат, украинские беженцы начали массово покидать территорию Польши. Согласно публикации, в июне республику покинули более 6000 граждан Украины. Также незначительное снижение числа украинских беженцев было зафиксировано в Ирландии и Бельгии. Как отметило агентство, чаще всего они переезжали в Италию, Чехию и Германию. На данный момент в Польше проживают 961 000 украинцев, находящихся под временной защитой. По данным Евростата, по состоянию на конец июня 2026 г. граждане Украины составляли более 98,5% получателей убежища в Евросоюзе.