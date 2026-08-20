Украинцев в ЕС будут проверять на уклонение от армии
Гражданам Украины, прибывающим в страны Евросоюза для получения временной защиты, может потребоваться подтверждать отсутствие уклонения от военной службы. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе.
По его словам, решение Совета ЕС о продлении режима временной защиты вступило в силу в начале августа, однако порядок его применения определяют национальные власти государств союза. При этом документ не предусматривает различий между мужчинами и женщинами, если они относятся к категории военнообязанных.
Представитель Еврокомиссии отметил, что окончательные правила приема и проверки будут зависеть от решений отдельных стран ЕС.
С 5 августа Евросоюз прекратил предоставлять временную защиту украинцам, выполняющим свои военные обязательства на территории страны. В то же время действие права украинских беженцев на временную защиту продлено до 4 марта 2028 г.
По данным статистического агентства Евростат, украинские беженцы начали массово покидать территорию Польши. Согласно публикации, в июне республику покинули более 6000 граждан Украины. Также незначительное снижение числа украинских беженцев было зафиксировано в Ирландии и Бельгии. Как отметило агентство, чаще всего они переезжали в Италию, Чехию и Германию. На данный момент в Польше проживают 961 000 украинцев, находящихся под временной защитой. По данным Евростата, по состоянию на конец июня 2026 г. граждане Украины составляли более 98,5% получателей убежища в Евросоюзе.