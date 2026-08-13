Украинские беженцы начали массово покидать Польшу
Украинские беженцы начали массово покидать территорию Польши. Об этом свидетельствуют данные статистического агентства Евростат.
Согласно публикации, в июне республику покинули более 6000 граждан Украины. Также незначительное снижение числа украинских беженцев было зафиксировано в Ирландии и Бельгии.
Как отметило агентство, чаще всего они переезжали в Италию, Чехию и Германию. На данный момент в Польше проживают 961 000 украинцев, находящихся под временной защитой. По данным Евростата, по состоянию на конец июня 2026 г. граждане Украины составляли более 98,5% получателей убежища в Евросоюзе.
16 июля Совет ЕС сообщил, что временная защита военнообязанным украинцам в ЕС не будет предоставляться начиная с марта 2027 г. Новые правила не коснутся украинцев, которые уже получили защиту в Европе. Тем, кто только подает заявление, нужно будет подтвердить, что они исполнили воинскую обязанность на родине. Для этого подойдут документы погранслужбы о законном выезде из страны или справка об освобождении от службы.