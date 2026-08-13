Украинские беженцы начали массово покидать Польшу

16 июля Совет ЕС сообщил, что временная защита военнообязанным украинцам в ЕС не будет предоставляться начиная с марта 2027 г. Новые правила не коснутся украинцев, которые уже получили защиту в Европе. Тем, кто только подает заявление, нужно будет подтвердить, что они исполнили воинскую обязанность на родине. Для этого подойдут документы погранслужбы о законном выезде из страны или справка об освобождении от службы.