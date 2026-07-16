ЕС перестанет укрывать у себя военнообязанных украинцев

ЕС перестанет укрывать у себя военнообязанных украинцевУкраине не хватает солдат для фронта
Временная защита (убежище) военнообязанным украинцам в ЕС не будет предоставляться начиная с марта 2027 г. Соответствующее заявление сделал Совет ЕС, руководящий орган союза, включающий глав государств и правительств. «Принимая во внимание меняющиеся потребности Украины в сфере обороны, в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполнил свои воинские обязанности на Украине», – говорится в документе. При этом новые меры не будут распространяться на граждан Украины, уже пользующихся европейской защитой. Новым же заявителям для получения убежища в Евросоюзе нужно будет подтвердить исполнение воинской обязанности на Украине. В качестве доказательства этого могут быть использованы документы погранслужбы о законном выезде из страны или освобождение от воинской обязанности.
Вместе с этим Евросоюз продлил схему по временной защите украинцев до марта 2028 г. До этого решения меры были рассчитаны на период до марта 2027 г. Как подчеркнул министр юстиции, внутренних дел и миграции председательствующей в ЕС Ирландии Джим О’Каллаган, «продление защиты еще на один год обеспечит ясность и предсказуемость для всех людей, покинувших Украину». Механизм временной защиты действует с 4 марта 2022 г. и предоставляет украинцам на территории Евросоюза право находиться там, а также права на работу, учебу, получение медицинских услуг и соцподдержки.
О том, чтобы Евросоюз прекратил предоставлять убежище военнообязанным украинцам, Киев сам попросил Брюссель. В июне с подтверждающим это заявлением выступил еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер. «Это также то, что просят нас сделать украинцы», – отметил он. Особенный упор делался на те страны, которые приняли больше всего украинских беженцев: Чехию, Австрию, Германию, Польшу и прибалтийские государства. На текущий момент возраст военнообязанных на Украине составляет от 25 до 60 лет, при этом ведутся обсуждения его понижения. Еще в апреле 2026 г. президент страны Владимир Зеленский призвал уехавших украинских мужчин вернуться, чтобы провести ротацию военнослужащих ВСУ.
В новых ограничительных мерах ЕС речь идет не о тех миллионах, что уже находятся на территории блока, а о тех, кто захочет в будущем сбежать с Украины от мобилизации, говорит завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Таким образом, Европа фактически закроет ворота для потенциальных украинских военнослужащих, чтобы у ВСУ оставался мобилизационный резерв. Сейчас, продолжает эксперт, у украинской армии наблюдаются проблемы с комплектованием личного состава, которые усугубляются протестами во Львове и в сельской местности против насильственной мобилизации. «Эти инциденты наглядно свидетельствуют о том, что добровольно служить в ВСУ и класть жизни за геополитические авантюры Запада украинцы не хотят», – подчеркивает Скориков. По его словам, никакие обещанные льготы и привилегии, которые правительство Зеленского сулит добровольцам ВСУ, уже не работают – ни увеличение содержания, ни обман, что набирать будут только в войска БПЛА. «Те, кто хотел, уже на фронте, те, кто законопослушно ждал своей участи, тоже. Остается только морально слабый контингент, от которого не стоит ждать прогресса на поле боя, даже если его отловить и загнать в армию», – резюмирует эксперт.
Украинская армия давно испытывает проблемы с комплектованием личного состава, что потенциально может привести к развалу фронта, поэтому европейцы сегодня приняли превентивные меры для его предотвращения, соглашается эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. При этом, по мнению политолога, это решение на самом деле не было принято по просьбе Киева, хотя такие разговоры украинское руководство вело с европейскими властями. «Страны ЕС еще хотят сэкономить ресурсы за счет предотвращения роста численности украинских беженцев в Европе, получающих пособия, а также сократить количество наемников в украинской армии, находящихся на содержании европейцев. Другое дело, что эти меры вряд ли приведут к положительным результатам для Украины. Украинцы продолжат убегать от призыва в другие страны, а Брюссель продолжит снабжать страну вооружениями, пускай даже в условиях ухудшающегося тренда», – допустил эксперт.
На данный момент в украинской армии сложилась критическая ситуация с качеством личного состава, а на территории Европы скрываются преимущественно квалифицированные граждане призывного возраста, заметил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. В частности, добавил эксперт, в ВСУ нет достаточного количества кадров, способных освоить и обслуживать технически сложные вооружения. Тем не менее эти европейские правила будет сложно осуществить на практике, уверен политолог. На территории Европы украинским мужчинам гораздо легче скрыться от украинского правосудия, если им удастся нелегально перейти границу. А процесс поимки и депортации призывников в европейских странах займет много времени, при этом их дела потенциально могут утонуть в судебных разбирательствах, полагает Жарихин.