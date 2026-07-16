В новых ограничительных мерах ЕС речь идет не о тех миллионах, что уже находятся на территории блока, а о тех, кто захочет в будущем сбежать с Украины от мобилизации, говорит завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Таким образом, Европа фактически закроет ворота для потенциальных украинских военнослужащих, чтобы у ВСУ оставался мобилизационный резерв. Сейчас, продолжает эксперт, у украинской армии наблюдаются проблемы с комплектованием личного состава, которые усугубляются протестами во Львове и в сельской местности против насильственной мобилизации. «Эти инциденты наглядно свидетельствуют о том, что добровольно служить в ВСУ и класть жизни за геополитические авантюры Запада украинцы не хотят», – подчеркивает Скориков. По его словам, никакие обещанные льготы и привилегии, которые правительство Зеленского сулит добровольцам ВСУ, уже не работают – ни увеличение содержания, ни обман, что набирать будут только в войска БПЛА. «Те, кто хотел, уже на фронте, те, кто законопослушно ждал своей участи, тоже. Остается только морально слабый контингент, от которого не стоит ждать прогресса на поле боя, даже если его отловить и загнать в армию», – резюмирует эксперт.