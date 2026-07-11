В Европе находится 4,38 млн украинских беженцев

28 мая Bild со ссылкой на секретный доклад немецких органов безопасности писала, что Германия опасается притока украинских беженцев из Польши. В последнее время Варшава усилила давление на почти 1 млн проживающих в стране украинцев. С марта граждане Украины получают значительно меньше социальных пособий, чем раньше. Субсидии на жилье, питание и специализированное медобслуживание теперь доступны только «особо уязвимым» лицам. К этой категории относятся несовершеннолетние, жертвы пыток или изнасилований и работающие лица.