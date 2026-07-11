В Европе находится 4,38 млн украинских беженцев
По состоянию на 31 мая в Европе находились 4,38 млн украинских беженцев. За месяц их стало больше на 7795 человек (+0,2%). Такие данные опубликовал Евростат.
Именно граждане Украины составили 98,5% получателей временной защиты в ЕС. Из них около 43,4% – женщины, 26,8% – мужчины, 29,8% – несовершеннолетние.
Больше всего украинцев приняла Германия – 1,28 млн человек (29,3% от общего числа). На втором месте находится Польша, она приняла 0,97 млн человек (22,1%). Затем идет Испания – 0,27 млн граждан (6,1%). Наибольший абсолютный прирост зафиксирован в Италии (+6250 человек, +15,3%), Германии (+3610, +0,3%) и Испании (+2295, +0,9%). Беженцев стало меньше в Болгарии (-12 345, -14,8%), Польше (-3750, -0,4%) и Франции (-665, -1,3%).
28 мая Bild со ссылкой на секретный доклад немецких органов безопасности писала, что Германия опасается притока украинских беженцев из Польши. В последнее время Варшава усилила давление на почти 1 млн проживающих в стране украинцев. С марта граждане Украины получают значительно меньше социальных пособий, чем раньше. Субсидии на жилье, питание и специализированное медобслуживание теперь доступны только «особо уязвимым» лицам. К этой категории относятся несовершеннолетние, жертвы пыток или изнасилований и работающие лица.
1 июня Euractiv со ссылкой на внутренние документы Совета ЕС писал, что страны Евросоюза рассматривают возможность отмены предоставления статуса временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Система временной защиты была введена в 2022 г. и позволяет украинцам проживать и работать в странах ЕС без прохождения национальных процедур предоставления убежища. Действие директивы продлено до марта 2027 г.