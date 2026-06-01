Euractiv: ЕС хочет исключить украинцев-призывников из программы временной защиты
Страны Евросоюза рассматривают возможность отмены предоставления статуса временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на внутренние документы Совета ЕС.
Система временной защиты была введена в 2022 г. и позволяет украинцам проживать и работать в странах ЕС без прохождения национальных процедур предоставления убежища. Действие директивы продлено до марта 2027 г.
По данным издания, среди обсуждаемых предложений – лишение права на временную защиту мужчин призывного возраста, а также граждан Украины, которые покинули страну незаконно. Как отмечает Euractiv, ряд европейских государств обеспокоен ростом числа мужчин призывного возраста среди прибывающих в ЕС украинцев. Некоторые правительства считают, что изменение действующих правил могло бы соответствовать интересам Украины, которая сталкивается с проблемами при мобилизации.
Издание напомнило, что в 2025 г. Еврокомиссия призвала государства – члены ЕС готовиться к постепенному отказу от системы временной защиты. Обсуждение возможной реформы системы должно пройти на текущей неделе.
По состоянию на март 2026 г. статус временной защиты в Евросоюзе имели 4,33 млн граждан Украины. По данным Euractiv, больше всего их проживает в Германии – 1,27 млн человек, Польше – свыше 961 000 и Чехии – 379 000. Среди обладателей статуса 43,3% составляют женщины, 30,1% – дети и 26,6% – мужчины.
7 мая министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин сообщал, что Киев хочет получить данные об украинских гражданах, находящихся в странах ЕС. По его словам, эта информация необходима для подготовки условий их возможного возвращения на родину. Улютин говорил, что возвращение украинцев будет осуществляться исключительно на добровольной основе.