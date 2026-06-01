Euractiv: ЕС хочет исключить украинцев-призывников из программы временной защиты

7 мая министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин сообщал, что Киев хочет получить данные об украинских гражданах, находящихся в странах ЕС. По его словам, эта информация необходима для подготовки условий их возможного возвращения на родину. Улютин говорил, что возвращение украинцев будет осуществляться исключительно на добровольной основе.