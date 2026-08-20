В Румынии рядом с базой по добыче газа сбили беспилотник

«Румынская армия уничтожила морской дрон с помощью истребителя F-16 в районе платформы Neptun Deep в Черном море. Дрон был обнаружен в нескольких сотнях метров от места работ по добыче газа на платформе Neptun Deep в 80 милях к востоку от Констанцы», – говорится в сообщении.