В Румынии рядом с базой по добыче газа сбили беспилотник
В Румынии в Черном море истребитель уничтожил беспилотник. Об этом сообщил министр обороны страны Раду Мируцэ.
«Румынская армия уничтожила морской дрон с помощью истребителя F-16 в районе платформы Neptun Deep в Черном море. Дрон был обнаружен в нескольких сотнях метров от места работ по добыче газа на платформе Neptun Deep в 80 милях к востоку от Констанцы», – говорится в сообщении.
Для уничтожения цели был создан командный центр на уровне Министерства обороны. Для ликвидации дрона готовились использовать два истребителя.
14 августа в Румынии в 5 км от украинской границы упал беспилотник. Системы радиолокационного наблюдения не обнаружили воздушную цель, так как она двигалась на очень малой высоте. Пострадавших не было.
17 августа в Молдавии в 3 км от села Талмаза Штефан-Водского района упал и взорвался БПЛА, начался пожар. Обошлось без пострадавших.