Сбитый в Латвии беспилотник принадлежал Украине

Минобороны прибалтийской республики отказалось раскрыть модель беспилотника, ссылаясь на нежелание «делиться информацией о планах украинской армии и ее возможностях». Кроме того, там подчеркнули, что Латвия совместно с союзниками из НАТО готова реагировать на любые потенциальные угрозы.