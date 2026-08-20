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Сбитый в Латвии беспилотник принадлежал Украине

Сергей Пахомов

Сбитый итальянскими истребителями в Латвии 14 августа БПЛА принадлежал Украине. Об этом сообщили национальные вооруженные силы республики в X.

В оборонном ведомстве отметили, что украинский дрон мог залететь в воздушное пространство Латвии из-за «российской радиоэлектронной борьбы». По предварительным данным, БПЛА прилетел с территории Белоруссии.

Минобороны прибалтийской республики отказалось раскрыть модель беспилотника, ссылаясь на нежелание «делиться информацией о планах украинской армии и ее возможностях». Кроме того, там подчеркнули, что Латвия совместно с союзниками из НАТО готова реагировать на любые потенциальные угрозы.

14 августа Латвия сообщила, что в ее воздушное пространство проник беспилотный летательный аппарат. Вооруженные силы объявили тревогу по поводу воздушной угрозы в регионах, близких к России. Также Финляндия ввела ограничения на авиационное и морское движение в восточной части Финского залива.

13 августа Румыния подняла в воздух истребители у границы с Украиной из-за обнаружения группы беспилотников. Там также была объявлена тревога для севера уезда Тулча.

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