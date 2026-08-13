Румыния подняла истребители из-за БПЛА

«Система наблюдения министерства национальной обороны зафиксировала группу из пяти беспилотников в районе Измаила над территорией Украины вблизи речной границы с Румынией. Два истребителя F-16 ВВС Румынии с 86-й авиабазы в Борче были подняты в воздух для наблюдения за ситуацией», – говорится в сообщении.