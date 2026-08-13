Румыния подняла истребители из-за БПЛА
Румыния ночью подняла в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной из-за обнаружения группы беспилотников. Об этом заявили в пресс-службе министерства национальной обороны страны.
«Система наблюдения министерства национальной обороны зафиксировала группу из пяти беспилотников в районе Измаила над территорией Украины вблизи речной границы с Румынией. Два истребителя F-16 ВВС Румынии с 86-й авиабазы в Борче были подняты в воздух для наблюдения за ситуацией», – говорится в сообщении.
Министерство сообщает, что радары Румынии на земле зафиксировали вход одного из беспилотников в воздушное пространство страны примерно в 2 км от населенного пункта Пардина, где он находился около 10 минут.
В Румынии была объявлена тревога для севера уезда Тулча.
8 августа беспилотник вошел в воздушное пространство Болгарии и взорвался вблизи международного газопровода. На территорию страны он залетел со стороны Румынии. Идентифицировать беспилотник не удалось.
10 августа министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова высказала недовольство украинскому послу Олесе Илашчук из-за несанкционированного проникновения дрона со стороны Украины на территорию страны. Министр назвала этот инцидент недопустимым.