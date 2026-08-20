Путин: необходимо укреплять ресурсную базу ядерного топлива

Генеральный директор компании Алексей Лихачев в обращении к сотрудникам предприятий атомной отрасли заявил, что госкорпорация «Росатом» продолжает работу в условиях усиления санкционного давления и ограничений. Он отметил, что перед отраслью стоят задачи не только по поддержанию ядерной безопасности, но и по обеспечению технологического развития страны.