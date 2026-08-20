Путин: необходимо укреплять ресурсную базу ядерного топлива
Необходимо работать над укреплением собственной ресурсной базы ядерного топлива, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития атомной энергии. Его цитирует Кремль.
«Второе. Важнейшая задача – обеспеченность атомных станций топливом. Здесь, конечно, надо работать над укреплением собственной ресурсной базы, вести геологоразведку, осваивать месторождения», – сказал он.
Путин также заявил, что Россия располагает самыми передовыми технологиями в области замкнутого ядерного цикла, который позволяет использовать топливо многократно. Нужно наладить широкое внедрение таких технических решений, подчеркнул он.
Генеральный директор компании Алексей Лихачев в обращении к сотрудникам предприятий атомной отрасли заявил, что госкорпорация «Росатом» продолжает работу в условиях усиления санкционного давления и ограничений. Он отметил, что перед отраслью стоят задачи не только по поддержанию ядерной безопасности, но и по обеспечению технологического развития страны.
24 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ядерное сдерживание в настоящее время является единственным фактором, предохраняющим мир от глобальной войны. По многим параметрам, собственно, кроме ядерного сдерживания, у нас ничего не осталось в мире.