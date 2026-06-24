Песков: только ядерное оружие оберегает мир от глобальной войны

24 июня постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что размещение ядерного оружия у границ России и Белоруссии Москва воспримет как угрозу и будет принимать контрмеры. 3 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков озвучил сценарии, при которых Россия может применить ядерное оружие. Один из них – посягательство на территориальную целостность страны.