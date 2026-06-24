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Песков: только ядерное оружие оберегает мир от глобальной войны

Ведомости

Ядерное сдерживание в настоящее время является единственным фактором, предохраняющим мир от глобальной войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. С таким заявлением он выступил в ходе XII международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

«Сейчас она (мировая безопасность) изрядно подвергнута эрозии. По многим параметрам, собственно, кроме ядерного сдерживания, у нас ничего не осталось в мире. Это единственное, что мир оберегает от глобальной войны», – сказал Песков.

24 июня постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что размещение ядерного оружия у границ России и Белоруссии Москва воспримет как угрозу и будет принимать контрмеры. 3 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков озвучил сценарии, при которых Россия может применить ядерное оружие. Один из них – посягательство на территориальную целостность страны.

13 июня в МИД РФ сообщили, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии создает противовес Украине и силам НАТО и надежно прикрывает западные рубежи Союзного государства.

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