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Песков заявил об неоднородности политической системы на Украине

Анна Суслова

Политическая система на Украине неоднородна, заявил пресс-секретарь президента России Песков. Так он прокомментировал заявление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, в котором Федоров заявлял о системном кризисе в системе управления страны и призывал провести выборы.

«Мы видим, что многие там пытаются, естественно, и рыбу ловить в мутной воде, кто-то пытается ссылаться на демократию, на нормы демократии, кто-то даже не пытается этого делать», – сказал он.

Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин много раз говорил об этом.

19 августа Федоров заявил, что Украина должна найти «законный, безопасный и реалистичный механизм» для того, чтобы провести выборы даже в условиях ведения боевых действий (сейчас проведение выборов запрещено в связи с конфликтом). Федоров также высказался о работе украинских властей и отметил наличие коррупции в армии.

Федоров покинул свой пост в июле во время масштабных перестановок элит, проводимых Зеленским. После увольнения он заявил, что причиной такого решения Зеленского стали попытки бывшего министра обороны провести реформу закупок в армии.

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