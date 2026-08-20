Песков заявил об неоднородности политической системы на Украине
Политическая система на Украине неоднородна, заявил пресс-секретарь президента России Песков. Так он прокомментировал заявление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, в котором Федоров заявлял о системном кризисе в системе управления страны и призывал провести выборы.
«Мы видим, что многие там пытаются, естественно, и рыбу ловить в мутной воде, кто-то пытается ссылаться на демократию, на нормы демократии, кто-то даже не пытается этого делать», – сказал он.
Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин много раз говорил об этом.
19 августа Федоров заявил, что Украина должна найти «законный, безопасный и реалистичный механизм» для того, чтобы провести выборы даже в условиях ведения боевых действий (сейчас проведение выборов запрещено в связи с конфликтом). Федоров также высказался о работе украинских властей и отметил наличие коррупции в армии.
Федоров покинул свой пост в июле во время масштабных перестановок элит, проводимых Зеленским. После увольнения он заявил, что причиной такого решения Зеленского стали попытки бывшего министра обороны провести реформу закупок в армии.