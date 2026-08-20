Песков заявил об неоднородности политической системы на Украине

19 августа Федоров заявил, что Украина должна найти «законный, безопасный и реалистичный механизм» для того, чтобы провести выборы даже в условиях ведения боевых действий (сейчас проведение выборов запрещено в связи с конфликтом). Федоров также высказался о работе украинских властей и отметил наличие коррупции в армии.