Кабмин выделил более 1 млрд рублей на обновление парка автомобилей скорой помощи
Правительство России выделило более 1 млрд руб. на обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи в 18 регионах. Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Обновление парка «скорых» во многих субъектах, что повысит уровень – и, особенно важно, – своевременность оказания неотложной медицинской помощи на местах», – заявил председатель правительства.
Запланировано закупить 196 автомобилей скорой помощи класса В российского производства. Затем их доставят 18 регионам, которые нуждаются в поддержке более других. В сообщении правительства перечислены Алтай, Бурятия, Карелия, Марий Эл, Хабаровский край, Иркутская, Калининградская, Костромская, Курская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Свердловская, Томская, Тюменская, Ярославская и Еврейская автономная области.
28 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что до 2030 г. в России планируется создать около 99 модульных приемных отделений скорой помощи. По его словам, на данный момент уже построено 12 таких объектов, а до конца года завершится строительство еще 28. Президент поблагодарил участников проекта за его реализацию.
Он назвал уникальной российскую службу скорой помощи. «Она работает безотлагательно и бесплатно по единым стандартам и алгоритмам. Выезжает к больным и пострадавшим в кратчайшие сроки, независимо от времени суток», – подчеркнул Путин.