Кабмин выделил более 1 млрд рублей на обновление парка автомобилей скорой помощи

28 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что до 2030 г. в России планируется создать около 99 модульных приемных отделений скорой помощи. По его словам, на данный момент уже построено 12 таких объектов, а до конца года завершится строительство еще 28. Президент поблагодарил участников проекта за его реализацию.