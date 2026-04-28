Путин: 99 модульных приемных отделений скорой помощи создадут до 2030 года
До 2030 г. в России планируется создать около 99 модульных приемных отделений скорой помощи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, на данный момент уже построено 12 таких объектов, а до конца года завершится строительство еще 28. Президент поблагодарил участников проекта за его реализацию.
Новые отделения создаются в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи», входящего в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». В рамках программы также предусмотрено дооснащение медицинским оборудованием десяти действующих приемных отделений, ежегодная санитарная эвакуация не менее 18 500 пациентов, а также создание 16 новых модульных приемных отделений в учреждениях ФМБА России.
Президент также отметил, что Россия выпускает все больше собственного медицинского оборудования, которое превосходит зарубежные образцы по многим параметрам.
До этого Путин заявил, что российская служба скорой помощи является уникальной. Он благодарил за труд медиков, работающих в условиях повышенной нагрузки, в том числе при чрезвычайных ситуациях и ликвидации последствий атак беспилотников.