Кабмин предложил ввести штрафы за неисполнение решений оперштабов
Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении административной ответственности за неисполнение решений губернатора либо регионального оперативного штаба, созданного им по решению президента России. Соответствующий документ опубликован в думской базе.
За нарушение предлагается установить штраф для граждан в размере от 3000 до 5000 руб. Должностным лицам будет грозить штраф от 30 000 до 50 000 руб. либо дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 300 000 до 1 млн руб. либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Речь идет о решениях, принятых губернатором или оперштабом в пределах компетенции последнего. Такие решения обязательны для граждан, организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, находящихся или работающих на территории соответствующего региона.
В пояснительной записке правительство отмечает, что сейчас на федеральном уровне такая ответственность предусмотрена для регионов, где введено военное положение. В субъектах со средним уровнем реагирования, а также уровнями повышенной или базовой готовности соответствующие нормы действуют лишь в отдельных регионах.
Необходимость изменений авторы инициативы объясняют в том числе количеством подобных нарушений. Так, в Санкт-Петербурге в 2025 г. было составлено 666 соответствующих административных протоколов, а в первом квартале 2026 г. – 257. В Ставропольском крае за эти периоды составили 39 и 19 протоколов соответственно, в Ростовской области – девять и три.
Срок давности привлечения к ответственности по новой статье предлагается установить в три года. Возбуждать дела смогут должностные лица органов власти, входящих в состав региональных оперштабов, а рассматривать их – судьи.