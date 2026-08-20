Кабмин предложил ввести штрафы за неисполнение решений оперштабов

За нарушение предлагается установить штраф для граждан в размере от 3000 до 5000 руб. Должностным лицам будет грозить штраф от 30 000 до 50 000 руб. либо дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 300 000 до 1 млн руб. либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.