Чартерный самолет с восемью людьми разбился на Аляске

Вечером 16 июня бизнес-джет с шестью людьми на борту потерпел крушение на шоссе в городе Ларедо (штат Техас) недалеко от границы США и Мексики, погиб один человек. После падения самолет загорелся прямо на трассе Loop 20. По данным полиции, самолет Cessna Citation Latitude вылетел из мексиканского аэропорта Лос-Кабос и потерпел крушение при подлете к Ларедо. Также пятеро полицейских, прибывших на место крушения, получили отравление дымом и были доставлены в больницу.