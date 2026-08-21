Чартерный самолет с восемью людьми разбился на Аляске
Чартерный самолет с восемью людьми на борту разбился в западной части американского штата Аляска. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на руководителя регионального Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) Клинта Джонсона.
По данным главы NTSB, воздушное судно выполняло рейс из Анкориджа и потерпело крушение в районе мыса Ньюнем. На борту находились два пилота и шесть пассажиров. Информация о состоянии людей, находившихся в самолете, пока не поступала.
В районе происшествия продолжается поисково-спасательная операция. Специалисты работают на месте крушения.
13 августа недалеко от военной базы армии США Форт-Худ в Техасе разбился вертолет вооруженных сил США AH-64 Apache, погибли два человека. Представитель офиса шерифа Клифф Коулман рассказал, что крушение вызвало пожар на сухих полях, куда упал вертолет.
Вечером 16 июня бизнес-джет с шестью людьми на борту потерпел крушение на шоссе в городе Ларедо (штат Техас) недалеко от границы США и Мексики, погиб один человек. После падения самолет загорелся прямо на трассе Loop 20. По данным полиции, самолет Cessna Citation Latitude вылетел из мексиканского аэропорта Лос-Кабос и потерпел крушение при подлете к Ларедо. Также пятеро полицейских, прибывших на место крушения, получили отравление дымом и были доставлены в больницу.