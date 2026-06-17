При крушении бизнес-джета на шоссе в Техасе погиб один человек
Бизнес-джет с шестью людьми на борту потерпел крушение на шоссе в американском штате Техас. В результате аварии погиб один человек, сообщил Associated Press со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел вечером 16 июня в городе Ларедо недалеко от границы США и Мексики. После падения самолет загорелся прямо на трассе Loop 20. По данным полиции, самолет Cessna Citation Latitude вылетел из мексиканского аэропорта Лос-Кабос и потерпел крушение при подлете к Ларедо. Причины катастрофы пока выясняются. Предварительно рассматривается версия технической неисправности.
Очевидцы бросились на помощь находившимся внутри людям, пишет AP. На опубликованных в соцсетях видео видно, как водители останавливают автомобили и пытаются разбить стекло кабины пилотов кувалдой и лопатой, чтобы освободить пассажиров.
Также пятеро полицейских, прибывших на место крушения, получили отравление дымом и были доставлены в больницу.
Компания NetJets, которой принадлежал разбившийся самолет, подтвердила факт катастрофы и заявила о сотрудничестве со следствием.
16 июня американский бомбардировщик B-52 Stratofortress рухнул вскоре после взлета с базы ВВС «Эдвардс» к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Погибли восемь членов экипажа. 14 июня стало известно, что в Батлере (штат Миссури) разбился частный самолет, в результате чего погибли 12 человек.