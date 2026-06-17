При крушении бизнес-джета на шоссе в Техасе погиб один человек

Инцидент произошел вечером 16 июня в городе Ларедо недалеко от границы США и Мексики. После падения самолет загорелся прямо на трассе Loop 20. По данным полиции, самолет Cessna Citation Latitude вылетел из мексиканского аэропорта Лос-Кабос и потерпел крушение при подлете к Ларедо. Причины катастрофы пока выясняются. Предварительно рассматривается версия технической неисправности.