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Силы ПВО сбили семь БПЛА на подлете к Москве

Ксения Наумчик

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников, направленных на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его данным, на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. О налете дронов мэр проинформировал в 07:17 мск.

В московских аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с целью обеспечения безопасности полетов. «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование неба в районе авиагавани. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов. Для уточнения статуса необходимо обратиться к онлайн-табло аэропорта.

20 августа Собянин сообщал, что с 20:30 19 августа до 07:30 20 августа в направлении Московского региона летело 250 украинских дронов. Силы ПВО также ликвидировали 28 беспилотников на подлете к Москве. 

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