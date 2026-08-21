Силы ПВО сбили семь БПЛА на подлете к Москве

В московских аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с целью обеспечения безопасности полетов. «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование неба в районе авиагавани. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов. Для уточнения статуса необходимо обратиться к онлайн-табло аэропорта.