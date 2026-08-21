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Вэнс: США подорвали военный потенциал Ирана

Анна Суслова

Действия США подорвали военный потенциал Ирана и оказывают на страну «беспрецедентное» давление, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Newsmax.

«Президент Трамп был суров с ними в военном плане, но Иран никогда не сталкивался с тем, что произошло за последние 24 часа в связи с этими экономическими санкциями. 90% нефти, которая вытекает из Ирана через проливы, идет в Китай, нашему главному противнику», – сказал он.

Вэнс добавил, что ВС США разрушили оборонную базу Ирана, а также уничтожили около 85% иранских ракет. Вице-президент подчеркнул, что полностью поддерживает Трампа в вопросе, касающемся Ближнего Востока. Он заявил, что «история оглянется назад и осознает, что президент Трамп сделал больше, чем кто-либо, для установления мира на Ближнем Востоке».

Тем не менее 20 августа телеканал MS Now сообщил, что в результате отсутствия официальных и своевременных заявлений со стороны главы Пентагона Пита Хегсета в армии США усугубились проблемы со снабжением. В результате атаки Ирана по военной американской базе в Бахрейне флоту США пришлось эвакуироваться. Ситуация усугубляется на борту авианосца USS Abraham Lincoln, который находится в море более 250 дней.

17 августа телеканал Al Arabiya сообщил, что США и Иран достигли договоренности о продлении режима прекращения огня. Однако уже на следующий день Трамп опроверг эту информацию.

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