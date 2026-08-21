Вэнс: США подорвали военный потенциал Ирана

«Президент Трамп был суров с ними в военном плане, но Иран никогда не сталкивался с тем, что произошло за последние 24 часа в связи с этими экономическими санкциями. 90% нефти, которая вытекает из Ирана через проливы, идет в Китай, нашему главному противнику», – сказал он.