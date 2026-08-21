СМИ: нескольких россиян депортировали в Иран накануне войны на Ближнем Востоке

В 2025 г. ICE провела массовые задержания граждан Ирана и организовала их депортацию на родину. На одном из рейсов (их было два) с иранцами оказались граждане России и Египта. При этом 30 сентября 2025 г. был депортирован гражданин Ирана, которого не было в списках. Его репатриировали в страну из Катара, где была сделана остановка.