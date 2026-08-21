СМИ: нескольких россиян депортировали в Иран накануне войны на Ближнем Востоке
Несколько граждан России были депортированы в Иран иммиграционно-таможенной полицией США (ICE) в 2025 г., сообщил RTVI.US.
В 2025 г. ICE провела массовые задержания граждан Ирана и организовала их депортацию на родину. На одном из рейсов (их было два) с иранцами оказались граждане России и Египта. При этом 30 сентября 2025 г. был депортирован гражданин Ирана, которого не было в списках. Его репатриировали в страну из Катара, где была сделана остановка.
Также за три дня до начала войны США также депортировали 192 гражданина Ирана. За 2025 г. было депортировано не менее 577 граждан.
Национальный ирано-американский совет (NIAK) подал иск против ICE. Совет добился публикации документов, ссылаясь на Закон о свободе информации, где говорилось, что многие иранцы не желали возвращаться домой, у кого-то из них даже не было иранского паспорта, у некоторых было судебное решение, запрещающее выдворение из страны.
20 августа президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что Иран не желает заключать сделку. Он объявил о начале «самой сокрушительной экономической операции, которая когда-либо осуществлялась против какой-либо страны». Он также добавил, что любая страна, которая попытается оказать поддержку Ирану, столкнется с экономическим воздействием со стороны США.
21 августа вице-президент США Джей Ди Вэнс положительно высказался о действиях Трампа на Ближнем Востоке и подчеркнул, что «история оглянется назад и осознает, что президент Трамп сделал больше, чем кто-либо» на данной территории.