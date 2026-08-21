Песков: поддержка Туском подрыва «Северных потоков» вызывает изумление

20 августа в Хорватии арестовали украинца, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток». 46-летнего Владимира Ж. задержали 19 августа в Пуле на основании европейского ордера на арест, выданного властями Германии. По версии следствия, задержанный мог входить в группу, которая в сентябре 2022 г. установила взрывные устройства на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в Балтийском море.