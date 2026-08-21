Песков: поддержка Туском подрыва «Северных потоков» вызывает изумление
Поддержка актов саботажа против европейской энергетики премьер-министром Польши Дональдом Туском вызывает изумление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Туск заявил накануне, что Германия не должна добиваться наказания причастных к подрыву газопроводов «Северный поток». По его мнению, ответственность следует возлагать не на участников диверсии, а на тех, кто принимал решение о строительстве трубопроводов.
«Если господин Туск выступает за подобные террористические акты саботажа и поддерживает их, кроме изумления и непонимания это ничего вызывать не может», – сказал он.
Песков считает, что инвестирующие в строительство «Северных потоков» вкладывали в энергетическое будущее и конкурентоспособность европейской экономики, а те, кто взорвал одну из ниток «Северного потока», совершили акт террористического саботажа против критической энергоструктуры Европы.
20 августа в Хорватии арестовали украинца, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток». 46-летнего Владимира Ж. задержали 19 августа в Пуле на основании европейского ордера на арест, выданного властями Германии. По версии следствия, задержанный мог входить в группу, которая в сентябре 2022 г. установила взрывные устройства на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в Балтийском море.