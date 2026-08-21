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Туск призвал не преследовать виновных в подрывах «Северных потоков»

Ксения Наумчик

Германия не должна добиваться наказания причастных к подрыву газопроводов «Северный поток». Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает телеканал TVP World.

По словам польского премьера, ответственность следует возлагать не на участников диверсии, а на тех, кто принимал решение о строительстве трубопроводов. Туск заявил, что не изменил своей позиции по этому вопросу.

20 августа суд в Хорватии отправил под стражу гражданина Украины, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток». 46-летнего Владимира Ж. задержали 19 августа в Пуле на основании европейского ордера на арест, выданного властями Германии. Суд постановил заключить его под стражу для обеспечения возможной передачи немецкой стороне. По данным следствия, задержанный мог входить в группу, которая в сентябре 2022 г. установила взрывные устройства на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море.

РФ продолжит требовать наказания для заказчиков теракта на «Северных потоках»

Политика

В начале июля федеральная прокуратура Германии обвинила в подрыве газопроводов «Северный поток» украинца Сергея Кузнецова. Действия обвиняемого квалифицировали как нападение на объекты гражданской энергетической инфраструктуры, что в соответствии с нормами международного уголовного права считается военным преступлением.

21 июля Кузнецов заявил, что на момент теракта служил в вооруженных силах Украины. Кроме того, в ходе телефонного разговора с женой, который прослушивался во время его содержания под стражей в Италии, обвиняемый заявил, что выполнял задания СБУ. 

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