Туск призвал не преследовать виновных в подрывах «Северных потоков»

20 августа суд в Хорватии отправил под стражу гражданина Украины, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток». 46-летнего Владимира Ж. задержали 19 августа в Пуле на основании европейского ордера на арест, выданного властями Германии. Суд постановил заключить его под стражу для обеспечения возможной передачи немецкой стороне. По данным следствия, задержанный мог входить в группу, которая в сентябре 2022 г. установила взрывные устройства на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море.