Суд в Хорватии арестовал подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
Суд в Хорватии отправил под стражу гражданина Украины, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток». Об этом сообщил адвокат задержанного Матия Милош, передает Хорватское радиотелевидение.
46-летнего Владимира Ж. задержали 19 августа в Пуле на основании европейского ордера на арест, выданного властями Германии. Суд постановил заключить его под стражу для обеспечения возможной передачи немецкой стороне.
По словам Милоша, защита намерена обжаловать решение в течение трех дней. Адвокаты также будут добиваться отказа в экстрадиции, указывая, что ранее Польша отказалась выдать Германии подозреваемого по делу о диверсии на «Северных потоках».
По данным следствия, задержанный мог входить в группу, которая в сентябре 2022 г. установила взрывные устройства на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море. Предполагается, что мужчина участвовал в необходимых для этого погружениях.
1 июля федеральная прокуратура Германии обвинила в подрыве газопроводов «Северный поток» украинца Сергея Кузнецова. Действия обвиняемого квалифицировали как нападение на объекты гражданской энергетической инфраструктуры, что в соответствии с нормами международного уголовного права считается военным преступлением.
21 июля Кузнецов заявил, что на момент теракта служил в вооруженных силах Украины. Кроме того, в ходе телефонного разговора с женой, который прослушивался во время его содержания под стражей в Италии, обвиняемый заявил, что выполнял задания СБУ.