Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
ALRS18,87-0,26%CNY Бирж.12,352+0,22%IMOEX2 124,52+0,14%RTSI802,9+0,14%RGBI113,56-0,16%RGBITR768,47-0,12%
Главная / Политика /

CNN: ВМС США хотят переименовать авианосец в честь Трампа

Ксения Наумчик

ВМС США рассматривают возможность назвать авианосец именем президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника.

По данным телеканала, речь идет о корабле USS Doris Miller, который ранее назвали в честь Дориса Миллера – моряка, ставшего героем битвы при Перл-Харборе. Возможное переименование станет первым случаем в истории ВМС США, когда военный корабль получит имя действующего главы государства. При этом традиция присваивать авианосцам имена президентов в американском флоте уже существует.

Сейчас корабль во внутренних документах и обсуждениях ВМС США обозначается только как CVN-81. В случае переименования имя Дориса Миллера может быть передано другому военному кораблю, а самого моряка планируется посмертно удостоить Медали Почета.

9 июля международный аэропорт Палм-Бич во Флориде официально получил имя американского лидера. Fox News со ссылкой на сына президента США Эрика Трампа уточнял, что первым воздушным судном, приземлившимся в переименованном аэропорту, стал принадлежащий главе Белого дома Boeing 757, известный как Trump Force One.

3 июля сообщалось, что госдепартамент представил памятный паспорт, выпущенный к 250-летию страны. На внутренней стороне документа размещен портрет Трампа, а также текст Декларации независимости и американский флаг. На другой странице изображена картина Джона Трамбулла «Декларация независимости», посвященная отцам-основателям США. Выдача памятных паспортов началась в Вашингтоне с 6 июля 2026 г. Для их получения требуется предварительная запись.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте