CNN: ВМС США хотят переименовать авианосец в честь Трампа
ВМС США рассматривают возможность назвать авианосец именем президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника.
По данным телеканала, речь идет о корабле USS Doris Miller, который ранее назвали в честь Дориса Миллера – моряка, ставшего героем битвы при Перл-Харборе. Возможное переименование станет первым случаем в истории ВМС США, когда военный корабль получит имя действующего главы государства. При этом традиция присваивать авианосцам имена президентов в американском флоте уже существует.
Сейчас корабль во внутренних документах и обсуждениях ВМС США обозначается только как CVN-81. В случае переименования имя Дориса Миллера может быть передано другому военному кораблю, а самого моряка планируется посмертно удостоить Медали Почета.
9 июля международный аэропорт Палм-Бич во Флориде официально получил имя американского лидера. Fox News со ссылкой на сына президента США Эрика Трампа уточнял, что первым воздушным судном, приземлившимся в переименованном аэропорту, стал принадлежащий главе Белого дома Boeing 757, известный как Trump Force One.
3 июля сообщалось, что госдепартамент представил памятный паспорт, выпущенный к 250-летию страны. На внутренней стороне документа размещен портрет Трампа, а также текст Декларации независимости и американский флаг. На другой странице изображена картина Джона Трамбулла «Декларация независимости», посвященная отцам-основателям США. Выдача памятных паспортов началась в Вашингтоне с 6 июля 2026 г. Для их получения требуется предварительная запись.