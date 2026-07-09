Аэропорт Палм-Бич во Флориде официально переименовали в честь Трампа

3 июля сообщалось, что Госдепартамент представил памятный паспорт, выпущенный к 250-летию страны. На внутренней стороне документа размещен портрет Трампа, а также текст декларации независимости и американский флаг. На другой странице изображена картина Джона Трамбулла «Декларация независимости», посвященная отцам-основателям США. Выдача памятных паспортов началась в Вашингтоне с 6 июля 2026 г. Для их получения требуется предварительная запись.