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Аэропорт Палм-Бич во Флориде официально переименовали в честь Трампа

Ведомости

Международный аэропорт Палм-Бич во Флориде официально получил имя президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила администрация аэропорта в социальной сети X.

«Мы работаем над тем, чтобы обновить вывески, пространство терминала и цифровые каналы в соответствии с нашим новым названием: Международный аэропорт имени президента Дональда Трампа», – говорится в сообщении авиагавани.

Fox News со ссылкой на сына президента США Эрика Трампа уточнил, что первым воздушным судном, приземлившимся в переименованном аэропорту, стал принадлежащий главе Белого дома Boeing 757, известный как Trump Force One.

3 июля сообщалось, что Госдепартамент представил памятный паспорт, выпущенный к 250-летию страны. На внутренней стороне документа размещен портрет Трампа, а также текст декларации независимости и американский флаг. На другой странице изображена картина Джона Трамбулла «Декларация независимости», посвященная отцам-основателям США. Выдача памятных паспортов началась в Вашингтоне с 6 июля 2026 г. Для их получения требуется предварительная запись.

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