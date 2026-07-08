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Трамп сделает остановку в Великобритании, чтобы показать новый «борт номер один»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что направит новый самолет Air Force One (президентский «борт номер один»), подаренный Катаром, на авиабазу в Великобритании. Там борт смогут осмотреть американские военнослужащие, пишет Bloomberg.

«В честь наших храбрых мужчин и женщин в армии мы отправляем новый, поистине впечатляющий Air Force One на авиабазу Милденхолл в Соединенном Королевстве, чтобы дать им возможность осмотреть самолет», – написал Трамп в Truth Social. Он также сообщил, что планирует остановиться там на обратном пути с саммита НАТО в Турции.

В Анкару Трамп отправился на новом Air Force One – Boeing 747-8. Этот самолет будет использоваться во временном качестве до поставки нового флота Boeing, которую ожидают в 2028 г. Прошлой осенью Трамп вызвал скандал, приняв катарский самолет, – критики говорили об этических рисках и угрозе национальной безопасности. Это один из крупнейших зарубежных подарков правительству США за всю историю. Свой первый полет в качестве президентского борта новый самолет совершил на прошлой неделе.

В 2023 г. Катар официально передал США Boeing 747-8 в дар. Стоимость самолета оценивалась примерно в $400 млн.

В декабре 2025 г. Трамп объявил, что новый борт заменит старый Air Force One и будет использоваться до завершения контракта с Boeing на поставку двух новых самолетов.

Администрация Трампа отклонила предложения выкупить самолет у Катара, заявив, что принятие подарка не нарушает законодательство США.

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