Трамп сделает остановку в Великобритании, чтобы показать новый «борт номер один»

В Анкару Трамп отправился на новом Air Force One – Boeing 747-8. Этот самолет будет использоваться во временном качестве до поставки нового флота Boeing, которую ожидают в 2028 г. Прошлой осенью Трамп вызвал скандал, приняв катарский самолет, – критики говорили об этических рисках и угрозе национальной безопасности. Это один из крупнейших зарубежных подарков правительству США за всю историю. Свой первый полет в качестве президентского борта новый самолет совершил на прошлой неделе.