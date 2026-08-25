«Коммунисты России» подали в суд на «Яблоко» в Калининградской области
Партия «Коммунисты России» подала в суд иск против «Яблока» в Калининградской области, потребовав снять партийный список с выборов. Об этом сообщила пресс-служба партии.
Административный иск поступил в Калининградский областной суд. Его рассмотрение назначено на 28 августа, дело будет рассматривать судья Светлана Марина. Заинтересованной стороной выступает избирательная комиссия Калининградской области.
В «Яблоке» заявили, что пока не получили текст искового заявления и не знают, на каких основаниях «Коммунисты России» требуют снять список с выборов.
Список «Яблока» из 31 кандидата ранее был заверен и зарегистрирован региональным избиркомом. Партия также получила третий номер в избирательном бюллетене. Общеобластную часть списка возглавляют политолог, руководитель Аналитического центра «Яблока» Иван Большаков и адвокат Роман Морозов.
24 июля горизбирком Санкт-Петербурга отказал в регистрации «Яблока» из-за неверно оформленного первого финансового отчета партии, а 29 июля по иску «Родины» суд отменил регистрацию партии на выборы в парламент Карелии.