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«Коммунисты России» подали в суд на «Яблоко» в Калининградской области

Татьяна Мозолевская

Партия «Коммунисты России» подала в суд иск против «Яблока» в Калининградской области, потребовав снять партийный список с выборов. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Административный иск поступил в Калининградский областной суд. Его рассмотрение назначено на 28 августа, дело будет рассматривать судья Светлана Марина. Заинтересованной стороной выступает избирательная комиссия Калининградской области.

В «Яблоке» заявили, что пока не получили текст искового заявления и не знают, на каких основаниях «Коммунисты России» требуют снять список с выборов.

Список «Яблока» из 31 кандидата ранее был заверен и зарегистрирован региональным избиркомом. Партия также получила третий номер в избирательном бюллетене. Общеобластную часть списка возглавляют политолог, руководитель Аналитического центра «Яблока» Иван Большаков и адвокат Роман Морозов.

24 июля горизбирком Санкт-Петербурга отказал в регистрации «Яблока» из-за неверно оформленного первого финансового отчета партии, а 29 июля по иску «Родины» суд отменил регистрацию партии на выборы в парламент Карелии.

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