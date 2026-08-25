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Псковский облсуд снял список «Яблока» с выборов по иску «Родины»

Татьяна Мозолевская

Псковский областной суд снял региональный список «Яблока» с выборов по иску партии «Родина». Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Родина» требовала признать незаконным и отменить постановление областной избирательной комиссии от 14 августа о регистрации единого списка кандидатов «Яблока» на выборах депутатов Псковского областного собрания VIII созыва.

По итогам рассмотрения дела суд удовлетворил требования «Родины». Постановление избиркома о регистрации списка кандидатов от регионального отделения «Яблока» было признано незаконным и отменено.

Истец настаивал, что «Яблоко» не представило документы для регистрации единого списка кандидатов в установленный законом срок, писали «Ведомости». «Родина» приравняла срок представления документов на регистрацию списка (до 10 августа) к сроку представления документов на выдвижение (до 18 июля). Кроме того, истец считает, что доверенность уполномоченного представителя по финансовым вопросам была представлена с нарушением срока.

Псковское отделение «Яблока» подало ответный иск о снятии «Родины» с выборов в заксобрание.

24 июля горизбирком Санкт-Петербурга отказал в регистрации «Яблока» из-за неверно оформленного первого финансового отчета партии, а 29 июля по иску «Родины» суд отменил регистрацию партии на выборы в парламент Карелии.