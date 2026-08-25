Псковский облсуд снял список «Яблока» с выборов по иску «Родины»

Истец настаивал, что «Яблоко» не представило документы для регистрации единого списка кандидатов в установленный законом срок, писали «Ведомости». «Родина» приравняла срок представления документов на регистрацию списка (до 10 августа) к сроку представления документов на выдвижение (до 18 июля). Кроме того, истец считает, что доверенность уполномоченного представителя по финансовым вопросам была представлена с нарушением срока.