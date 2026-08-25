Медведев: признание независимости Абхазии является торжеством справедливости

Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость после войны с Грузией 1992–1993 гг. До второй половины 2000-х гг. государства были никем не признаны. Первым из независимых государств – членов ООН суверенитет Абхазии и Южной Осетии признала Россия. Это произошло в августе 2008 г. после вооруженного столкновения с Грузией.