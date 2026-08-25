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Медведев: признание независимости Абхазии является торжеством справедливости

Сергей Пахомов

Признание РФ независимости Абхазии является торжеством справедливости и права народа республики на самоопределение. Об этом в поздравлении партии «Единая Абхазия» сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«26 августа 2008 г. навсегда вошло в историю как торжество справедливости и права абхазского народа на самоопределение. За прошедшее с того знакового момента время республика добилась значимых результатов в деле упрочения своей государственности», – подчеркнул Медведев (цитата по ТАСС).

Он отметил, что взаимоуважительное сотрудничество между партиями «Единая Россия» и «Единая Абхазия» будет и дальше укреплять союзничество стран. Также зампред Совбеза пожелал Сухуму мира и благополучия.

Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость после войны с Грузией 1992–1993 гг. До второй половины 2000-х гг. государства были никем не признаны. Первым из независимых государств – членов ООН суверенитет Абхазии и Южной Осетии признала Россия. Это произошло в августе 2008 г. после вооруженного столкновения с Грузией.

В 2024 г. МИД Абхазии назвал признание ее независимости Россией торжеством справедливости. РФ таким образом защитила Абхазию и Южную Осетию через реализацию «неотъемлемого и международно-признанного права народов на самоопределение».

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