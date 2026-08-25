РПЦ представила Галлахеру информацию о преследовании УПЦ

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время общения с Галлахером выразил надежду, что Ватикан обратит внимание на действия Украины против УПЦ. Он также подчеркнул, что киевские власти ведут работу по законодательному уничтожению канонической православной церкви на Украине.