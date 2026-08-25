РПЦ представила Галлахеру информацию о преследовании УПЦ
Русская православная церковь (РПЦ) представила секретарю Ватикана по международным делам Полу Ричарду Галлахеру информацию о преследовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны Киева. Об этом РПЦ сообщила на сайте отдела внешних церковных связей (ОВЦС).
Данные передали в ходе обсуждения между председателем ОВЦС митрополитом Антонием и дипломатом из Ватикана вопросов современной картины мира.
Участие в обсуждении также приняли советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов и заместитель главы ОВЦС протоиерей Игорь Выжанов. Среди членов делегации из Ватикана были апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни Д’Аньелло.
Галлахер будет в столице России с 24 по 28 августа. У него запланированы встречи с представителями правительства, Московского патриархата, епископами и с католической общиной.
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время общения с Галлахером выразил надежду, что Ватикан обратит внимание на действия Украины против УПЦ. Он также подчеркнул, что киевские власти ведут работу по законодательному уничтожению канонической православной церкви на Украине.