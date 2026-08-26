Володин потребовал от Армении определиться между ЕАЭС и ЕС
Армения вправе как суверенное государство развивать отношения с Евросоюзом, однако в этом случае ей следует отказаться от использования возможностей Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью ИС «Вести».
По его словам, Еревану необходимо открыто сообщить партнерам по ЕАЭС о дальнейших планах.
«Хочется, чтобы Армения не вела лживую политику, потому что если Армения принимает закон о намерениях вступить в Евросоюз, ну тогда зачем вы используете возможности ЕАЭС?», – сказал он.
Председатель Госдумы призвал Ереван не совмещать курс на евроинтеграцию с получением преференций в рамках ЕАЭС.
24 августа зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Армения никогда не станет членом Евросоюза, но стремление Еревана к вступлению в объединение надолго испортит его отношения с Россией и другими странами ЕАЭС. По его словам, такой результат станет «ценой» политики нынешнего руководства Армении.
В этот же день армянский премьер-министр Никол Пашинян сказал о намерении Армении в ближайшее время начать процесс подачи заявки на вступление в Евросоюз. В ходе выступления в парламенте он также заявил, что был бы рад исключению Армении из ОДКБ.
При этом 7 августа премьер-министр Армении говорил, что укрепление сотрудничества со странами ЕАЭС является одним из внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов Армении. Он добавил, что понимает, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно.